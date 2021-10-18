Kardeşlerim’de Kaan, Doruk’a kardeşi olduğunu söyledi!

Atv
dizisi 'Kardeşlerim
', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. 24'üncü bölümüyle ekrana gelen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra #BenYokkenYanında etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. Dizinin 24'üncü bölümünde; Asiye ile Doruk
tamamen ayrılır. Oğulcan sonunda Aybike ile Berk'i öğrenir. Kadir'i kıskanan Melisa
, babasının yanında çalışması için Cemile
'ye iş teklif eder. Hatta ayrı eve çıkması için avans bile alacağını söylemesi Asiye ile Melisa'yı karşı karşıya getirir. Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sorar. Kaan da bombayı patlatır ve Akif'in babası olduğunu söyler. Kadir ise hastalığını daha fazla gizleyemez ve fenalaşır.