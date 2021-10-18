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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Tıpkı eski günlerdeki gibi

Tıpkı eski günlerdeki gibi
Ünlü sanatçılar Selami Şahin ve Işın Karaca, özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmayı hedefleyen Yeni Gazino'nun açılışında sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Şahin, şunları söyledi: "Eskiden gazinolar çok güzeldi. Haftanın 7 günü 9 konser verirdik, bunların iki günü de kadınlar matinesi şeklindeydi. Bütün gazinolarda müzik yaptım, o geceler başkaydı. Şimdi o günlere tekrar dönmeye çalışıyoruz." Selami Şahin gecede 'Seninle Başım Dertte', 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Nerde Akşam Orda Sabah' gibi şarkılarıyla nostaljik bir rüzgar estirdi. İlerleyen dakikalarda ise Ahmet Selçuk İlkan ile 'Gözler Kalbin Aynasıdır' şarkısında düet yaptı.
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Tıpkı eski günlerdeki gibi
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