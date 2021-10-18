Tıpkı eski günlerdeki gibi

Ünlü sanatçılar Selami Şahin
ve Işın Karaca
, özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmayı hedefleyen Yeni Gazino
'nun açılışında sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Şahin, şunları söyledi: "Eskiden gazinolar çok güzeldi. Haftanın 7 günü 9 konser verirdik, bunların iki günü de kadınlar
matinesi şeklindeydi. Bütün gazinolarda müzik yaptım, o geceler başkaydı. Şimdi o günlere tekrar dönmeye çalışıyoruz." Selami Şahin gecede 'Seninle Başım Dertte
', 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Nerde Akşam
Orda Sabah' gibi şarkılarıyla nostaljik bir rüzgar estirdi. İlerleyen dakikalarda ise Ahmet Selçuk İlkan
ile 'Gözler Kalbin Aynasıdır' şarkısında düet yaptı.