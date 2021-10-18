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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:22 Son Güncelleme: 18.10.2021 12:36

Ünlü şarkıcı Linet'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu! "İsrail'de asker kaçağıyım"

Ünlü şarkıcı Linet’in itirafı sosyal medyaya damga vurdu! İsrail’de asker kaçağıyım

Yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan şarkıcı Linet, yaptığı bir itiraf ile gündeme bomba gibi düştü. İsrail'de doğup büyüyen Linet, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri, dinleyenleri şaşırttı. İşte Linet'in dikkat çeken açıklamaları...

Türkçe ve İbranicenin yanında İngilizce ve Arapça söylediği şarkılarla tanınan Linet, her hareketiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Daha önce birçok kez estetik ve photoshop gibi değişim haberleriyle gündeme gelen Linet, bu kez yaptığı itiraf ile gündemi salladı.

Geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında konser veren ünlü sanatçı Linet, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna, "Değişmeyen tek şey, değişim. Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.

'ASKER KAÇAĞIYIM'

Gecede, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, şöyle konuştu:

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.

Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."

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Ünlü şarkıcı Linet'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu! "İsrail'de asker kaçağıyım"
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