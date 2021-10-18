Ünlü şarkıcı Linet'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu! "İsrail'de asker kaçağıyım"

Türkçe ve İbranicenin yanında İngilizce ve Arapça söylediği şarkılarla tanınan Linet, her hareketiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Daha önce birçok kez estetik ve photoshop gibi değişim haberleriyle gündeme gelen Linet, bu kez yaptığı itiraf ile gündemi salladı.