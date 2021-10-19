8’inci kez Harbiye’yi coşturdu

POPÇU Tan Taşçı
, Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında önceki akşam sekizinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde performans sergiledi. Sanatçının 2021 sezonunda çıktığı 8 Harbiye konserin de biletler tükendi. Taşçı, 3 saat kaldığı sahnede finali son haftaların çok konuşulan şarkısı 'Yalan' ile yaptı. Konser sonu Harbiye'den ayrılmayan binlerce izleyici, bitmeyen alkışlarıyla Taşçı'yı tekrar sahneye çağırdı. Taşçı, 'O'na Söyle' şarkısı ile bis yaptı. Ünlü popçu, 20 Ekim'de Adana
'da, 21 Ekim'de Gaziantep
'te, 23-24 Ekim'de ise Trabzon
'da konser verecek.