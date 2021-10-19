Atv’ye ödül yağmuru

BU yıl 2'ncisi düzenlenen Mersin Altın Çilek Ödülleri törenine atv dizileri 'Bir Zamanlar Çukurova
', 'Kalp Yarası' ve 'Hercai' damga vurdu. Törende 'Bir Zamanlar Çukurova', 3 ödüle birden layık görüldü. 'Yılın Oyuncusu Ödülü' Fekeli karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Kerem Alışık
'a, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü' Selin Genç
'e ve 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü' Serpil Tamur
'a verildi. atv'nin fenomen dizileri 'Kalp Yarası' ve 'Hercai'ye de ödül yağdı.
'Kalp Yarası'ndaki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü İnanç Konukçu
kucakladı. 'Hercai' ise 4 ödül birden aldı. 'Yılın Dizisi' ödülünün yanı sıra 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü' usta oyuncu Macit Sonkan
'a, 'Yılın Çocuk Oyuncusu Ödülü' Ebrar Demirbilek
'e, 'Yılın Görüntü Yönetmeni Ödülü' Ali Aslan'a verildi.