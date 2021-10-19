ÜNLÜ popçu Simge Sağın
, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Sağın
, önceki akşam kış sezonuna hızlı bir giriş yaparak turnesinin ilk ayağı olan Ankara Jolly Joker
sahnesinde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Simge, eski ve yeni şarkıları dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konser sırasında dakikalarca alkışlanan sanatçı, gördüğü ilgi karşısında gözyaşlarını tutamazken, seyirciye "Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim" dedi. Simge, 30 Ekim'de ise İstanbul Vadi Jolly Joker
sahnesinde olacak.