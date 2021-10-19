Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Furious 7 (Hızlı ve Öfkeli) oyuncuları, konusu ve IMDB puanı!

Aksiyon filmlerini sevenler için klasikleşen Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yabancı film seven pek çok TV izleyicisi; Furious 7 (Hızlı ve Öfkeli) oyuncuları, konusu ve IMDB puanı hakkında araştırma yapıyor. İşte, ülkemizde 2015 yılında vizyona giren bu filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı; Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları!

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir. Fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.