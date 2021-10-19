İçimizden Biri final mi yapıyor, final bölümü ne zaman ve saat kaçta? İçimizden Biri final bölümü fragmanı yayınlandı!

Salı akşamları Show TV'de ekrana gelen İçimizden Biri dizisi final yapıyor. Final haberi üzerine dizinin izleyicileri İçimizden biri neden final yapıyor, final bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte İçimizden Biri final bölümü fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı.

İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Adam ve Havva resmi nikahı kıyar kıymaz soluğu Aladağlar çiftliğinde alır. Kendini ailesi tarafından ihanete uğramış hisseden Hünkar bütün kızlarını ve damatlarını evden kovar. Bundan böyle herkes kendi başının çaresine bakacaktır. Aladağlar konağından kovulan Adam ve Havva çareyi Willsonlarda arar.