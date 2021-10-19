İçimizden Biri final mi yapıyor, final bölümü ne zaman ve saat kaçta? İçimizden Biri final bölümü fragmanı yayınlandı!

Salı akşamları Show TV'de ekrana gelen İçimizden Biri dizisi final yapıyor. Final haberi üzerine dizinin izleyicileri İçimizden biri neden final yapıyor, final bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte İçimizden Biri final bölümü fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı.
İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Adam ve Havva resmi nikahı kıyar kıymaz soluğu Aladağlar çiftliğinde alır. Kendini ailesi tarafından ihanete uğramış hisseden Hünkar bütün kızlarını ve damatlarını evden kovar. Bundan böyle herkes kendi başının çaresine bakacaktır. Aladağlar konağından kovulan Adam ve Havva çareyi Willsonlarda arar.
İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
İkilinin resmi nikah kıydığını öğrenen Eva onları kovmakla da kalmayıp Adam'ın arabasına ve kartlarına el koyar. Yeni evli çift, yersiz yurtsuz ve beş parasız kalmışlardır. Cennetten kovulan Adam ve Havva çareyi kendi cennetlerini yaratmakta bulurlar. Böylece ailelerine de bir ders vermiş olacaklardır. Onları yokluklarıyla ıslah etmeye kararlıdırlar. Kendilerine sakin bir koyda ufak bir balıkçı barınağı bulurlar. Maaşlarını alacakları güne kadar burada yaşamaya karar verirler. Marmaris'in bu cennet koyunda tek başına olduklarını düşünseler de aslında yalnız değildirler. Yiyeceklerinin ve sularının çalındığını gördüklerinde kendilerini izleyen bir çift gözü fark ederler. Adam, bu yabancıyı yakalamaya çalıştığı sırada bir boğuşma yaşanır. Karşısındaki bir kadındır ve çetin ceviz çıkmıştır. Bıçağı çekip Adam'ın boğazına dayadığında Adam'ın korkusu gözlerinden okunmaktadır.
FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İçimizden Biri dizisinin final bölümü bu akşam saat 20:00'de Show TV'de yayınlanacak. Adam ve Havva'nın aşkını işleyen dizi bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda edecek.
İçimizden Biri 6. Bölüm Final Bölümü 2. Fragmanı yayınlandı | Video