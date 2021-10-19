İlayda’nın güzellik sırrı

Bir Zamanlar Çukurova
'nın Betül'ü İlayda Çevik
, atv
'de yayınlanan Dizi TV
'ye açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan programda Çevik'in çekim hazırlığı ekrana getirildi. Dizideki şıklığıyla ve güzelliğiyle konuşulan Çevik, izleyicilerle güzellik tüyolarını da paylaştı. Özellikle cilt temizliğine önem verdiğini belirten oyuncu, izleyicilere haftada bir gün mutlaka kil maskesi yapmalarını önerdi. Saçlarının parlak görünmesi için doğal yağlar kullandığını da söyleyen oyuncu, güzellik önerilerinin yanı sıra dizide canlandırdığı 70'ler döneminin modasına dair ayrıntıları da izleyiciyle paylaştı.