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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:38 Son Güncelleme: 19.10.2021 09:50

İngiliz mahkemesi kararını verdi! Nusret Gökçe’ye kötü haber

İngiliz mahkemesi kararını verdi! Nusret Gökçe’ye kötü haber

İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe’ye mahkemeden kötü haber geldi. İngiliz mahkemesi, Salt Bae hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe’yi çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu ve onları işten çıkardığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum etti.

İngiliz mahkemesi, Nusret Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe'yi çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu ve onları işten çıkardığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye mahkemeden kötü haber geldi.

Eski çalışanları, Gökçe'ye açtıkları davayı kazandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Nusret Gökçe çalışanların bahşişlerine el koyuyordu ve bu duruma itiraz edenleri işten kovdu.

2 YIL ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU
Çalışanların açtığı tazminat davası sonucu ünlü işletmeci 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkûm edildi. Nusret Gökçe, New York'taki mekanında çalışan garsonlarıyla da 2 yıl önce davalık olmuş, mahkeme o dönem ünlü işletmeciyi 237 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

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İngiliz mahkemesi kararını verdi! Nusret Gökçe’ye kötü haber
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