İngiliz mahkemesi kararını verdi! Nusret Gökçe’ye kötü haber

2 YIL ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU

Çalışanların açtığı tazminat davası sonucu ünlü işletmeci 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkûm edildi. Nusret Gökçe, New York'taki mekanında çalışan garsonlarıyla da 2 yıl önce davalık olmuş, mahkeme o dönem ünlü işletmeciyi 237 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.