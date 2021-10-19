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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Two Turkish Tenors’a Cüneyt Arkın sürprizi

Two Turkish Tenors’a Cüneyt Arkın sürprizi
GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Atılgan Gümüş ve Cenk Bıyık, Baba Sahne'de 'Two Turkish Tenors' adlı gösterileriyle izleyiciyle buluştu. Misafirlerine güzel bir gece yaşatan Gümüş ve Bıyık'ı unutulmaz bir sürpriz bekliyordu. İkili sahneye çıktıkları an karşılarında Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ı gördü. Arkın'ın oğulları, yakın arkadaşları Gümüş'e sürpriz yapmak için babalarını gösteriye davet etmiş. Sahne sonrası usta ismi kulislerinde ağırlayan ikilinin bu özel anlarında oyuncu Tolga Güleç de vardı.
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Two Turkish Tenors’a Cüneyt Arkın sürprizi
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