Two Turkish Tenors’a Cüneyt Arkın sürprizi

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Atılgan Gümüş
ve Cenk Bıyık
, Baba Sahne'de 'Two Turkish Tenors
' adlı gösterileriyle izleyiciyle buluştu. Misafirlerine güzel bir gece yaşatan Gümüş ve Bıyık'ı unutulmaz bir sürpriz bekliyordu. İkili sahneye çıktıkları an karşılarında Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın
'ı gördü. Arkın'ın oğulları, yakın arkadaşları Gümüş'e sürpriz yapmak için babalarını gösteriye davet etmiş. Sahne sonrası usta ismi kulislerinde ağırlayan ikilinin bu özel anlarında oyuncu Tolga Güleç
de vardı.