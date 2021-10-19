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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:45 Son Güncelleme: 19.10.2021 12:33

Ünlü şarkıcı Koray Avcı’dan çok konuşulacak sözler! ‘Ben kıroyum’

Ünlü şarkıcı Koray Avcı’dan çok konuşulacak sözler! ‘Ben kıroyum’

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Koruya Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.

Avcı, "Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türkler'e değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk, müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum" şeklinde konuştu.

Milliyet'in haberine göre; "Bizim Türkiye'de de, Avrupa'nın birçok büyük sahnesi kadar harika olan sahnelerimiz var. Bunlar arasında akustiği yüksek olan Bodrum ve Aspendos var..."

"MEMLEKET AŞKI BAMBAŞKA BİR ŞEY"

"Memleket aşkı, benim için başka bir şey. Kendi ülkemde şarkı söylemek bambaşka bir duygu. Müzik bir ülkenin değil halkın kendini birleştirdiği önemli bir unsur, temel bir etken..."

"O temel etkeni güçlendirecek olan da halktır. Halkın vereceği çabalarla güzelleşiriz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur" açıklaması ile ilgili ise "O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk, dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum, ve bundan çok mutluyum..."

"POLEMİK YARATILMASINA İZİN VERMEYİN"

"Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın, kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Müslüm Baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık" şeklinde konuştu.

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Ünlü şarkıcı Koray Avcı’dan çok konuşulacak sözler! ‘Ben kıroyum’
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