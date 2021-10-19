Yeşilçam’ın ünlü çocuk yıldızı şimdinin müzmin bekarı Menderes Utku evleniyor!

Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, şimdinin başarılı iş insanı müzmin bekar Menderes Utku'nun da sonunda başı bağlanıyor! Evet, yanlış okumadınız… Şimdiye kadar ünlü ünsüz pek çok kişiyle flört eden, ancak iş ciddiye binince ortadan kaybolan Menderes Utku, 58 yaşında ilk kez damat olmaya hazırlanıyor! Utku'yu nikah masasına oturtmaya ikna eden, yaklaşık 4 yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Şura.
Sosyete kulislerinde, şimdiye kadar hep evlilikten kaçan Utku'nun bu kez dişli bir sevgiliye çattığı ve kendisini evliliğe ikna ettiği konuşuluyor. Bu arada Utku'nun sonunda evliliğe "evet" demesinde, baba olmak istemesinin de büyük payı varmış.
Kısa bir süre önce ailelerinin tanıştığı çiftin, arayı çok açmadan 2-3 ay içinde vuslata erecekleri bilgisine de ulaştım. Demek ki, düğünden kısa süre sonra gelin hanımdan hamilelik haberi gelirse şaşırmamak gerek!