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Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 19.10.2021 07:29

Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı şimdinin müzmin bekarı Menderes Utku evleniyor!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Yeşilçam’ın ünlü çocuk yıldızı şimdinin müzmin bekarı Menderes Utku evleniyor!

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı, bir zamanların hızlı playboyu Menderes Utku, sonunda evleniyor! 58 yaşındaki müzmin bekar, bugüne kadar nikah masasına oturmaktan kaçıyordu. Ancak 4 yıldır flört ettiği 30’lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Şura, Utku’yu ikna etmeyi başardı. Ailelerini tanıştıran çift, üç ay içinde düğün yapacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Menderes Utku’yu kaleme aldı. İşte o yazı…

Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, şimdinin başarılı iş insanı müzmin bekar Menderes Utku'nun da sonunda başı bağlanıyor! Evet, yanlış okumadınız… Şimdiye kadar ünlü ünsüz pek çok kişiyle flört eden, ancak iş ciddiye binince ortadan kaybolan Menderes Utku, 58 yaşında ilk kez damat olmaya hazırlanıyor! Utku'yu nikah masasına oturtmaya ikna eden, yaklaşık 4 yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Şura.

Sosyete kulislerinde, şimdiye kadar hep evlilikten kaçan Utku'nun bu kez dişli bir sevgiliye çattığı ve kendisini evliliğe ikna ettiği konuşuluyor. Bu arada Utku'nun sonunda evliliğe "evet" demesinde, baba olmak istemesinin de büyük payı varmış.

Kısa bir süre önce ailelerinin tanıştığı çiftin, arayı çok açmadan 2-3 ay içinde vuslata erecekleri bilgisine de ulaştım. Demek ki, düğünden kısa süre sonra gelin hanımdan hamilelik haberi gelirse şaşırmamak gerek!

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Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı şimdinin müzmin bekarı Menderes Utku evleniyor!
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