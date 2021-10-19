Haberler Günaydın Haberleri Yılbaşı bindirimi
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Yılbaşı bindirimi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Yılbaşı bindirimi

Hakan Altun, yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için Kıbrıs’taki bir otelden tam 700 bin lira istedi. Sanatçıların en fazla 250-500 bin lira arasında ücret talep ettiğini belirten otel yetkilileri, bu fahiş isteği geri çevirdi

YENİ İSİM ARAYIŞINA GİRDİLER
Yılbaşı yaklaşırken ünlü sanatçıların konser programları belli olmaya başladı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere birçok yerden teklif alan şarkıcıların çoğu, ücretlerini 250-500 bin lira arasında belirledi. Ancak bazı sanatçılar, fahiş fiyatlar isteyince ortalık karıştı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun da yılbaşı gecesi için Kıbrıs'taki bir otelden teklif aldı. Ancak Altun, 700 bin lira talep edince otel yetkilileri, bu ücreti abartılı bulup başka isim arayışına girdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı bindirimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA