Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs davasında flaş gelişme! Hakim’den Emre Aşık’a ’Geçmiş olsun!’

MAHKEME HAKİMİ: KİMİ VURACAKLARMIŞ? AŞIK: BENİ

Bu anlatım üzerine mahkeme hakimi Emre Aşık'a, "Onu kim tutmuş" diye sorunca bilmiyorum dedi, "Kimi vuracaklarmış" sorusuna ise "beni vuracağını, bu işi bitireceğini söylemiş" diye ekledi. Avukatına mesaj atıldığını da anlatan Aşık, "Mesajda bir iki gün içinde Baycan'ın beni öldüreceği yazıyordu. Bu Erdi Sungur 155'i de arıyor. Erdi nereden duymuş bilemiyorum ama kendisi de sanık olarak ilk tetikçi olarak geçiyor. Avukatım bir an önce polise gitmemi söyledi. Polisler geldi koruma kararı aldırdık. Şikayetçi oldum. Olay bundan ibaret. Hala şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.