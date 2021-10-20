Erkan Özerman Best Model yarışmacılarının iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!

"İftira atarak, yalan söyleyerek, 'yarışmada hakkı yenen bir insan' diye çıkıyor ortaya. Masaja çağırdı deniyor. Alay konusu! 'Ben jüri ile konuştum' deniyor. 67 kişi ile nasıl konuşursun? Bu insanlar televizyonlarda gazetelerde yer buluyor. Benim esas üzüldüğüm bu. Sonra 'Erkan Özerman çağırıyor demedim' diyor. 'Böyle bir konuşma aramızda geçmedi' diyor. Ben ortada bile yokum! Kendi menajeri ile arasında geyik yapıyorlar. Bu geyikten ne haberim var, ne çocuğu tanırım!"