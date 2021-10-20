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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:50 Son Güncelleme: 20.10.2021 11:09

Erkan Özerman Best Model yarışmacılarının iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!

Erkan Özerman Best Model yarışmacılarının iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!

BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının 34'üncüsü geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yarışmanın birincileri Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen olurken, yarışmanın ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yılmaz katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu. Elmas Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı destekledi. İddiaların odağındaki Erkan Özerman ise sessizliğini bozdu. İşte Özerman'ın o açıklamaları...

Önceki gün, yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturdu.

Yarışmacılardan Barış Arslan'ın da Yılmaz'a destek çıkmasıyla gözler, organizatör Erkan Özerman'a çevrildi. Dün 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Özerman, iddiaları yalanladı:

"İftira atarak, yalan söyleyerek, 'yarışmada hakkı yenen bir insan' diye çıkıyor ortaya. Masaja çağırdı deniyor. Alay konusu! 'Ben jüri ile konuştum' deniyor. 67 kişi ile nasıl konuşursun? Bu insanlar televizyonlarda gazetelerde yer buluyor. Benim esas üzüldüğüm bu. Sonra 'Erkan Özerman çağırıyor demedim' diyor. 'Böyle bir konuşma aramızda geçmedi' diyor. Ben ortada bile yokum! Kendi menajeri ile arasında geyik yapıyorlar. Bu geyikten ne haberim var, ne çocuğu tanırım!"

İŞTE BİRİNCİ SEÇİLENLER

Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay'ın şarkılarıyla renklendi.

BARTU DİLMENBARTU DİLMEN

Memleket: Bursa
Yaş: 24
Boy: 1.86
Kilo: 77
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu
Yabancı dil: İngilizce

OĞULŞAT GAGŞALOVA

Memleket: Türkmenistan
Yaş: 22
Boy: 1.82
Kilo: 53
Eğitim: Lise mezunu
Yabancı dil: İngilizce

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Erkan Özerman Best Model yarışmacılarının iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!
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