Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları kimlerdir, konusu nedir, kaç yılında çekildi? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncu kadrosu ve konusu!

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Seri halindeki yapımın beşinci filmi başrollerinde ünlü aktör Vin Diesel, Paul Walker gibi isimleer bulunuyor. Oldukça beğenilen ve izlenen film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için televizyon ekranlarında seyircileriyle buluşacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu konusu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski polis Brian ve Mia, Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Onların ölmesini isteyen ahlâksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu bilmektedirler. Peşlerine düşen sadece bu iş adamı değildir. Federal ajan Luke da ekibiyle birlikte harekete geçmiş ve Dom ile Brian'ın izini sürmeye başlamıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 5 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Fast & Furious Five - Fast Five

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

1) Hızlı ve Öfkeli (2001)

2) Daha Hızlı ve Daha Öfkeli Turbo Charged Prelude (2003) (Kısa film)

3) Daha Hızlı ve Daha Öfkeli (2003)

4) Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı (2006)

4) Los Bandoleros (2009) (Kısa film)

5) Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)

6) Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu (2011)

7) Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

8) Hızlı ve Öfkeli Kompresörlü (Kısa film) (2015)

9) Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

10) Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)