Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:29 Son Güncelleme: 20.10.2021 14:29

Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Tarih konulu diziler arasında tüm zamanların en çok reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam saat 20:00’de ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde, Osman Bey tekfurlar arasındaki anlaşmazlığı kendi lehine çevirmeyi başarır. Osman Bey tekfurların planlarını bozabilecek mi? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de yayınlanan tarih konulu dizi, son bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacak olaylar yönünden araştırılıyor. İzleyicinin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar haberimizde!

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
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