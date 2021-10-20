Kuruluş Osman 67. Bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

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