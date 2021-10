Miray Akovalıgil: Kadınlığım sorgulanıyor

Komedyen ve avukat Miray Akovalıgil konuk olduğu Bi Başka Youtube kanalında hakkında yapılan yorumlardan ve kurumsal hayattan sahneye uzanan komedyen kimliğine kadar bilinmeyen birçok konuya ilk kez açıklık getirdi. Kasım ayında yeni stand up gösterisiyle sahnelere geri dönmeye hazırlanan Akovalıgil komedide hala çok az sayıda kadın olduğunu söyledi. Erkeklerin komedyen kadınlara karşı ön yargısını dile getiren Akovalıgil, "Sevgilisinin zoruyla gösterilerime gelenlerde görüyorum. Erkekler çok fazla kadınlar güldüremez ön yargısına sahip. Ama gösteriden sonra hepsi gelip özür diliyor" dedi. Uzun boylu kadınlara dair toplumda farklı bir bakış açısı olduğunu anlatan Akovalıgil, ergenlikten itibaren kendini kapattığını daha maskülen biri olduğunu ama kadınlığını sahnede keşfettiğini söyledi. Aynı zamanda sosyal medyadan kendisine gelen yorumları da paylaşan Miray Akovalıgil, "Sormadıkları sürece kadınlığımla bir sıkıntım yok. Ama komediye girdiğimden beri videolarda cinsiyetim sorgulanıyor. Kim bu kadın mı? Erkek mi? Travesti mi? Nedir ne değildir? Diye… En son bir videomun altına, bir hanım efendi "Kadın mı erkek mi bu lan?" diye yazmış. Demek ki bir farklılığım var dedim. Tabii ki bunu da gösterilerimde tiye alıyorum ama insanlar "Türkiye standartlarında değil, ne bu?" deyince ben de naçizane komedyen olarak kendimi, Canım kadınım ben göstereyim mi? derken buldum" dedi.

Yeni bir gösteri hazırlığındasın bizleri neler bekliyor?

Son gösterimi pandeminin ilk zamanları yapmıştım. Hatta Bodrum uçağından indiğimde bana "Miray Hanım pandemi diye bir şey var. Tüm gösteriler iptal edildi" dendi. Bir taraftan da avukatlık yapmaya devam ettiğim için öyle bir iş almışım ki zaten gösterilere yetişmem de mümkün değilmiş. Araya pandemi girince avukatlık işlerime yoğunlaştım. Ama şimdi tüm hazırlıklarımı yaptım. Ofisteki ortaklarıma da tüm diğer işleri yıktım. Şimdi online etkinliklerim başladı. Kasım ayında da sahnelere geri dönüyorum.

Kurumsal iletişim etkinlikleri de yapmaya başladın. Bu süreç nasıl gelişti ve geri dönüşü nasıl oldu?

Ben kendimi akışa bıraktım ve kendiliğinden bambaşka kapılar açılmaya başlandı. Pandemi döneminde hiçbir yere gidemeyince biletli online etkinliklere başladım. Bu etkinliklerde hafta sonları ilham veren konuşmamı yapıp, ardından da katılımcılarla soru cevaplar yaptığımız bir etkinliğe başladım ve çok sevildi. Bu konuşmalar tabii stand up değil daha çok motivasyon konuşması şeklinde oluyor. Konu her neyse ben kendi hikayemi anlatıyorum, sonra da prensiplerimi paylaşıp, yaptığımız soru cevaplarla dertleşiyoruz. Bu gösterilerden sonra şirketler ve kurumsal firmalar bu konuşmaları bize de yapar mısın demeye başladı. Böyle de olunca online şirket etkinliklerine başladık. Ama şimdi asıl kalben istediğimiz stand up sahnesine geri dönüyorum. Heyecanım büyük.

"HERKESİN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETMEYE İHTİYACI VAR"

Yeme bozukluğu üzerine yaptığın motivasyon konuşması da çok ilgi görüyor. Bunun hikayesi nedir?

38 yıldır uğraştığım bir yeme bozukluğum var. Çok hızlı kilo verip alırım. Bunun bincinde olarak bir yolculuk içerisindeyim ve bunu çözme sürecindeyim. Pandemide çok ciddi kilo aldım. 10 ayda 45 kilo aldım. Bununla rekorlar kitabında girebilirim. Pandemiye 68 girdim 118 kilo çıktım. Bu süreçten sonra çok büyük bir farkındalık yaşadım ve bu konunun hiç konuşulmadığını fark ettim. Aslında birçok bağımlılık gibi yemekte bir bağımlılık. Ama kimse de çıkıp, "Ben kötüyüm. Pandemide bana hiç iyi gelmedi" demiyor. Herkes sosyal medyada iyi yanını gösterme çabasında. Ben bu duruma bir baş kaldırı gibi bir video çektim. "Arkadaş pandemi berbat geçti. 40'tan fazla kilo aldım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama toparlayacağım" dedim. Buna çok büyük bir geri dönüş aldım ve herkesten "Ben de kötüyüm" lafını duymaya başladım. Ve fark ettim ki yalnız olmadığımızı hissetmeye ihtiyacımız var. Birisinin çıkıp kendi hayatını samimiyetle paylaşmasına ihtiyacımız var. Bu da bir şifalanma biçimiymiş. Bir süre sonra bunlar da yetmemeye başlayınca ilk yeme bozukluğuyla ilgili etkinliğimi yapmaya başladım. Baktım ki biletlere ve taleplere yetemiyoruz, her hafta yapmaya başladım. Akabinde kariyerde çok yönlülük dediğim, yani benim avukatlıkla komedyenlik gibi iki saçma dünyanın birleştiği bünyemle bunu nasıl yaptığımı ve başardığımı paylaşmak istedim. Bu 'Kariyerde çok yönlülük' etkinliğim de ikinci etkinlik konum oldu. Bu konu şirketlerin de çok etkilendiği bir konu oldu. Çünkü ne olursa olsun kurumda çalışan birinin mutlaka bir mutsuzluğu oluyor. "Aslında her şeyi bir arada yapabilirsin. Çalışırken de kendi mutlu edip geliştirebilirsin" dediğim bir etkinliğe başladım. İki konuyu da böyle özetleyebilirim.