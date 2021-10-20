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Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:39 Son Güncelleme: 20.10.2021 16:49

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın çapkınlık gecesi! Engincan Ural iki kadınla otelin mal kabul bölümünde yakalandı!

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın çapkınlık gecesi! Engincan Ural iki kadınla otelin mal kabul bölümünde yakalandı!

Magazin kulislerine düşen son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Engincan Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otelin mal kabul bölümünden giriş yapacakken kameralara yakalandı. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, çapkınlık gecesinde yakayı ele verince büyük panik yaşadı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Engincan Ural gazetecilere tehditler savurdu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Engincan Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken yakalandı.

MAL KABUL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Uçankuş'un haberine göre; Otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural, ne yazık ki başarılı olmadı.

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ OLAY ÇIKARTIRIM"

Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

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Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın çapkınlık gecesi! Engincan Ural iki kadınla otelin mal kabul bölümünde yakalandı!
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