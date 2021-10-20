Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması konusu nedir, oyuncuları kimler? Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması bu akşam Tv’de!

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması isimli yapım konusu ve oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton gibi aktörlerin yer aldığı film, izleyenlerini aksiyona doyuracak. İşte detaylar...

WARCRAFT: İKİ DÜNYANIN İLK KARŞILAŞMASI KONUSU

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

WARCRAFT: İKİ DÜNYANIN İLK KARŞILAŞMASI OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Moon filmiyle sinemaya esaslı bir giriş yapan, genç neslin umut vaadeden yönetmenlerinden Duncan Jones yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky ve Daniel W isimleri yer alıyor. Filmin yapımcıları ise Legendary Pictures, Blizzard Entertainment ve Atlas Entertainment firmaları.