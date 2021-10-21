Berkay Şahin lüks harcamalar yaptığı iddiası ile ilgili bakın ne dedi!

"Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık, bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım..."

"Dolayısıyla onlarla tatile çıkmak, onlarla vakit geçirmek benim için çok normal, çok çalıştığım için. Çok harcamıyorum, sadece çok harcadığım söyleniyor" şeklinde konuştu.