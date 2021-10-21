Cem Belevi İrem Derici’yi aldattı mı? İddialar sonrası İrem Derici ve Cem Belevi’den şok hamleler!

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici'yle anılmıştı. İrem Derici ve meslektaşı Cem Belevi'nin yaz aylarından itibaren aşk yaşadığı magazin basınının gündeminden düşmüyordu.