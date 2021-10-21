Cem Belevi İrem Derici’yi aldattı mı? İddialar sonrası İrem Derici ve Cem Belevi’den şok hamleler!

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici'yle anılmıştı. İrem Derici ve meslektaşı Cem Belevi'nin yaz aylarından itibaren aşk yaşadığı magazin basınının gündeminden düşmüyordu.
İlk başlarda ilişkileri reddeden "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, Bodrum'da baş başa tatil yapmıştı. İrem Derici ve Cem Belevi'nin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ise iddiaları güçlendirmişti.
Son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenen ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
CEM BELEVİ, İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?
Cem Belevi'nin, bir süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü.
Cem Belevi, son çıkardığı yeni şarkısı yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye İrem Derici de katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Cem Belevi ile İrem Derici cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
TAKİBİ BIRAKTILAR
Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.