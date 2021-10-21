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Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:10 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:10

Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? İddialar sonrası İrem Derici ve Cem Belevi'den şok hamleler!

Cem Belevi İrem Derici’yi aldattı mı? İddialar sonrası İrem Derici ve Cem Belevi’den şok hamleler!

Popçu İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde dilden dile dolaşıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren çiftin, bir süredir birlikte olduğu öne sürülmüştü. Ancak daha birlikteliklerini bile açıklamayan İrem Derici ile Cem Belevi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cem Belevi’nin, İrem Derici’yi aldattığı öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici'yle anılmıştı. İrem Derici ve meslektaşı Cem Belevi'nin yaz aylarından itibaren aşk yaşadığı magazin basınının gündeminden düşmüyordu.

İlk başlarda ilişkileri reddeden "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, Bodrum'da baş başa tatil yapmıştı. İrem Derici ve Cem Belevi'nin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ise iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenen ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

CEM BELEVİ, İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?

Cem Belevi'nin, bir süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü.

Cem Belevi, son çıkardığı yeni şarkısı yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye İrem Derici de katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Cem Belevi ile İrem Derici cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? İddialar sonrası İrem Derici ve Cem Belevi'den şok hamleler!
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