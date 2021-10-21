Kardeşlerim’de Eren ailesine büyük sürpriz!

"YETER Kİ UMUDUN OLSUN, O IŞIK ELBET BİR YERDEN DOĞAR HAYATINA!"

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.