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Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:30 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:30

Kardeşlerim'de Eren ailesine büyük sürpriz!

Kardeşlerim’de Eren ailesine büyük sürpriz!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Başrollerini Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk)'nın paylaştığı Kardeşlerim dizisi, 25. bölümüyle ekranlara gelecek.

"YETER Kİ UMUDUN OLSUN, O IŞIK ELBET BİR YERDEN DOĞAR HAYATINA!"

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.

Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır.

Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.

Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Eren ailesine büyük sürpriz!
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