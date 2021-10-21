Ünlü modacı Ebru Yener ‘O haberleri kaldırın’ dedi hakimlik reddetti!

En son Dubai'de şeyh eşlerine vereceği özel bir defile ile adından söz ettiren modacı Ebru Yener, yıllar öncesine ait haberlerine erişimin engellenmesini istedi.

Yener, geçmişte yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "İzmir'de katıldığım bir yarışmada Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun ilgisini çekmiştim. Benimle katalog çekimi yapmak istediğini, fakat popomun büyük ve çıkık olduğunu, bu yüzden zayıflamam gerektiğini söyledi. İki ay rejim yaptım ama popom erimeyince genetik olduğu kanısına vardım.

