Podyumda görünmez kaza

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak
, önceki akşam Beyoğlu
'nda bulunan Sheraton Otel
'de bir defile düzenledi. 'Güçlü kadın' temasıyla yola çıkılan etkinlikte; 'Kadın ve Kadın' adlı haute couture
defilesinde 15 kadın ve 15 erkek manken podyuma çıktı. Defilenin baş mankeni ise oyuncu Tuğba Altıntop
'tu. Altıntop, gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giydi. Ancak podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Altıntop, yere düştü. Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı. Final yürüyüşünü gelinlikle yapan oyuncu, gecenin mimarı Deniz Albayrak'ın gelmesiyle birlikte bir kez daha podyuma çıkarak, izleyicileri selamladı.