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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Açıkhava’da Murathan Mungan şarkıları

Açıkhava’da Murathan Mungan şarkıları
'Maskeli Balo', 'Telli Telli', 'Eskiden', 'Çember', 'Fırtına' gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle Turkcell Vadi Açıkhava'da seyirciyle buluştu. Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik projesinin kadrosunda Demet Sağıroğlu ve Ceylan Ertem gibi güçlü yorumcularla birlikte sevilen oyuncular da yer aldı. Yıllar önce oynadığı Rent müzikalindeki performansıyla çok beğenilen Pelin Akil, 'En İyi Dizi Şarkısı' ödülünü alan Başak Gümülcinelioğlu, oyunculukları kadar yorumcu olarak da çok beğenilen Uraz Kaygılaroğlu ve Tansel Öngel de performans sergiledi.
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Açıkhava’da Murathan Mungan şarkıları
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