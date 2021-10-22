Açıkhava’da Murathan Mungan şarkıları

'Maskeli Balo
', 'Telli Telli', 'Eskiden', 'Çember', 'Fırtına' gibi ezbere bilinen Murathan Mungan
imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle Turkcell Vadi Açıkhava
'da seyirciyle buluştu. Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik projesinin kadrosunda Demet Sağıroğlu
ve Ceylan Ertem
gibi güçlü yorumcularla birlikte sevilen oyuncular da yer aldı. Yıllar önce oynadığı Rent müzikalindeki performansıyla çok beğenilen Pelin Akil
, 'En İyi Dizi Şarkısı' ödülünü alan Başak Gümülcinelioğlu, oyunculukları kadar yorumcu olarak da çok beğenilen Uraz Kaygılaroğlu ve Tansel Öngel de performans sergiledi.