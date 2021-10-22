AMY Winehouse’un son üç günü

2 EKİM'DE 2021-2022 sezonu için perdelerini yeniden açan Bilkent Sahne AST
, birbirinden özel tiyatro eserlerini ve yeni oyunları sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor. İstanbul
'dan konuk Tiyatro Keyfi, yarın 'Bana Amy De - Amy Winehouse' oyunu ile dünyaca ünlü şarkıcının hayatının son üç gününü perdeye aktaracak. Genç yaşta dramatik şekilde hayata gözlerini yuman Amy Winehouse'un son günleri, yakın çevresinin duyarsızlığı ve onu ölüme götüren olaylar serisi; çağdaş dans ve canlı caz rock müziği eşliğinde özgün bir yorumla sahnede olacak. Bu oyundaki rolleriyle Ceylan Yılmaz
; Yeni Tiyatro Ödülleri
'nde En İyi Kadın Müzikal Oyuncusu, Savaş Alp Başar
ise Yılın En İyi Erkek Müzikal Oyuncusu ödülünü aldı.