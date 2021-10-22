‘Benim gerçek ödülüm eşim’

ÖRNEK evlilikleriyle dikkat çeken müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç
, katıldıkları Altın Medya Ödül Töreni
'nde iki ayrı dalda ödüle layık görülürken, aşklarıyla da ilgi odağı oldu. Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünü alan Aydilge'nin ardından kendi ödülünü almak için sahneye çıkan keman sanatçısı Utku Barış Andaç, şöyle konuştu; "Hiçbir skandala bulaşmadan sadece kendi söz ve bestelerini yazarak, Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum. Kendi ödülüme gelince de bu keman eserini üretmemi sağlayan şey, eşime duyduğum aşktır. Benim için gerçek ödül eşim."