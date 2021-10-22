Büyük Kulüp’te seçim heyecanı! 900 numaralı üye başkan adayı!

"GELENEKTEN GELECEĞE"

Kendimi Büyük Kulüp üyelerinin elçisi olarak kabul ediyor ve hoşgörünüze sığınarak diyorum ki; yitirmeye başladığımız 'Aidiyet' duygusunu tekrar kazanmamız ve gelecek nesillere taşıyabilmemiz için 23-24 Ekim Olağan Genel Kurul Seçimi'nde 'Gelenekten Geleceğe' sloganı ile başlattığımız yürüyüşümüze değerli Büyük Kulüp üyelerimizin desteğini bekliyorum.

Unutmayalım ki, bu bir bayrak yarışıdır. Kendim ve ekibim adına söz veririm ki her şey bugünden farklı olacak ve sizlere eski keyifli günleri tekrar yaşatacağız. Bu sözümüzü tutamadığımız gün, ben ve ekibim bu görevi bırakacağız. Son sözüm, 'Gelenekten Geleceğe' diyerek bu güzel kulübe hep birlikte sahip çıkalım."