Büyük Kulüp’te seçim heyecanı! 900 numaralı üye başkan adayı!

İstanbul cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan Büyük Kulüp'te seçim yarışı başladı. Gündüz Kaptanoğlu başkanlığındaki Büyük Kulüp Derneği'nin başkanlığına bir asrı aşkın süredir İstanbul'da ticaret ve sanayi alanlarında etkin olan Kuriş Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcilerinden Mehmet Nuri Kuriş adaylığını açıkladı.
O İSİMLER LİSTEDE
Av. Dr. Hakan Öncel, Prof. Dr. Emre Alkin ve Ayhan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişilik tecrübeli isimleri de listesine alan Kuriş, adaylığı ile ilgili şunları kaydetti: "Kırk yılı aşkın süredir, Büyük Kulüp ile birlikte bu büyük ailenin içinde yer almanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Adaylığımı koyduğum kulüp başkanlığını, saygı, sevgi ve sadakat ilkeleri üzerine kurulu, maddi ve manevi değerleri göz önünde bulunduran bir yönetim anlayışı ile yürütmeyi planlıyorum.
Çocuklarımıza, hatta torunlarımıza tohumlarını bugünlerde beraberce ekeceğimiz birlik ve beraberlik ilkesi esasına dayanarak, kulübümüzün yüz yılı aşkın geçmişinden getirdiği gelenekleri, geleceğimize taşımak en büyük isteğimdir.
"GELENEKTEN GELECEĞE"
Kendimi Büyük Kulüp üyelerinin elçisi olarak kabul ediyor ve hoşgörünüze sığınarak diyorum ki; yitirmeye başladığımız 'Aidiyet' duygusunu tekrar kazanmamız ve gelecek nesillere taşıyabilmemiz için 23-24 Ekim Olağan Genel Kurul Seçimi'nde 'Gelenekten Geleceğe' sloganı ile başlattığımız yürüyüşümüze değerli Büyük Kulüp üyelerimizin desteğini bekliyorum.
Unutmayalım ki, bu bir bayrak yarışıdır. Kendim ve ekibim adına söz veririm ki her şey bugünden farklı olacak ve sizlere eski keyifli günleri tekrar yaşatacağız. Bu sözümüzü tutamadığımız gün, ben ve ekibim bu görevi bırakacağız. Son sözüm, 'Gelenekten Geleceğe' diyerek bu güzel kulübe hep birlikte sahip çıkalım."
VAATLERİ SES GETİRDİ
Seçim vaatlerini açıklayan Kuriş'in "Vaatlerimi 1 yıl sonunda hayata geçiremediğim takdirde seçimli olağanüstü genel kurula gitmeyi taahhüt ediyorum" demesi dikkat çekti.
Kuriş'in 26 maddeden oluşan vaatlerinde en dikkat çeken madde ise şu oldu: "Fiyatlandırmada üye memnuniyeti ön planda tutulacak. Yiyecek ve tüm içeceklerde yüzde 20 indirim yapılacak. Yemek sonrası içilen çay ve kahve ikramımız olacaktır."
İŞTE VAAT LİSTESİ
MEHMET NURİ KURİŞ KİMDİR?
Bir asrı aşkın süredir İstanbul'da ticaret ve sanayi alanlarında etkin olan Kuriş Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcilerinden, aynı zamanda da Kuriş Kule Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Nuri Kuriş, 1948 yılında İstanbul'da doğdu.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu'nun ardından London School of Economics'te Business Administration üzerine yüksek lisans yaptı.
Büyük Kulüp Derneği 900 numaralı üyesi olan Kuriş, Büyük Kulüp'te üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem 2. Başkanlık ve 10 yıl Yüksek Divan Başkanlığı yapmıştır. Stil danışmanı, moda programcısı ve film yapımcısı olan Gülay Kuriş ile evli olup üç erkek çocuk babasıdır.