Demet Akalın polemiğin fitilini yeniden ateşledi! Demet Akalın’dan Hadise’ye ’fake hesap’ göndermesi!

Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Şarkıcı" kategorisinde 10 isim var. Aleyna Tilki, Hadise, Demet Akalın, İrem Derici, Tuğçe Kandemir, Melek Mosso, Derya Uluğ, Zeynep Bastık, Ece Seçkin gibi birbirinden başarılı isimler aday oldu.
Şimdilerde Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin hayranları sosyal medyada büyük destek verdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Hadise fark atar" yorumunu yazdı.
POLEMİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Demet Akalın, yapılan yoruma verdiği "atmış zaten fake hesap hepsi" cevabı ile gündem oldu. Eski polemiğin fitilini yeniden ateşleyen Demet Akalın'a bir başka sosyal medya kullanıcısı yanıt verdi.
Hadise'nin hayranı "sen kendin buna inanıyor musun cidden ya... Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke" sözleri ile Akalın'a tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Hadise, 2019 yılında Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığını kutlamış, Demet Akalın ise konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulunmuştu.
Akalın, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." demişti.