Genç piyanist Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sahnede

Ülkemizi uluslararası yarışmalarda kazandığı birçok ödülle gururlandıran 'harika çocuk' İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
ile konser verecek. Pandemi öncesi 11 yaşındayken ilk kez Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşan piyanist Bürkev, iki yıl sonra bugün Adana
'da sanatseverlerle buluşacak. Mozart'ın 13 No'lu Piyano Konçertosu'yla dinleyicilerin karşısına çıkacak olan İlyun Bürkev, son düzenlenen Uluslararası Chopin Yarışması
'nda birinciliğin yanı sıra En İyi Chopin Yorumcusu, En İyi Ulusal Beste alanında ödül aldı. Bürkev, "11 yaşında, Mozart'ın 11 yaşındayken bestelediği Mozart'ın Piyano Konçertosu No:1 ile seyirci karşısında çıkmıştım. Şimdi 13 yaşında, Mozart'ın 13'nolu konçertosunu senfoni orkestrası ile dinleyicilerle buluşturacağım için heyecan duyuyorum" dedi.