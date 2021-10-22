Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm saat kaçta? Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Erenköy'de Ankaralı, Kemal ve Rauf'un uzun zaman sonra yaşanan kavuşması ile kollar savaş için sıvanır.

Makaryos basın toplantısı ile Türkler'e teslim olmaları için bir gün mühlet verirken Barış Gücü askerleri tampon bölgelerden çekilir ve Türkler'le Rumlar göğüs göğüse bir savaş için karşılıklı kalır.

Lefkoşa'da ise Ankaralı'nın nişanlısı doktor Ayşe işe Kemal'in eşi İnci daha tanışmaya fırsat bulamadan kendilerini bir kavganın iki tarafı olarak bulurlar. Bilmedikleri şey, birlikte hareket ederken Pembe'nin peşinde olduğu hain tarafından takip edildikleridir.

Sabah saatleri ile adanın dört bir yanında Rum taarruzları başlar. Erenköy'ün civar köylerinden sivilleri kurtarmak üzere göreve giden Ankaralı ve Kemal'in mangası, Mansura'da karadan; Rauf ve diğer mücahitler Erenköy'de denizden kuşatılır. Tepelerine bombalar yağmaya başlar. Erenköy'de bombalarla, destroyerle, helikopterle, jetlerle topyekûn bir savaş zamanıdır.

Kıbrıs Zafere Doğru 11. Bölüm Fragmanı | Video