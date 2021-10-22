Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm saat kaçta? Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı izle!

Kıbrıs Türklerinin mücadelesini işleyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" adıyla yayınlanmaya devam ediyor. Erenköy'de gerilim tırmanırken vatan savunmasına koşan Kıbrıslı mücahitler destansı direnişini sürdürüyor. Dizinin takipçileri Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm özeti ile yeni bölüm fragmanı izleme linki!
KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp vatan savunmasına koşan Kıbrıslı 500'ü aşkın öğrenci ve 200 civarı Kıbrıslı Mücahitin, 15.000 Yunan ve Rum askeri tarafından çevrilmişken sürdürdükleri destansı direnişe Ankaralı, Mücahit Kemal ve Mücahit Derviş Lefkoşa'dan destek vererek katılıyor.
Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girmenin planlarını yapar.
Ailesini Samson'un elinden kurtaran Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile bir mücahit ağı oluşturarak gizli görevlerine başlar.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM ÖZETİ
Ankaralı, Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz bir durumda Mücahit Kemal ve yeni Mücahitlerden oluşan ekiple ayrılmaz bir operasyon takımı olmuştur. Gizli görevle Erenköy'e desteğe yollanan Mücahitler orada Denktaş ve Akıncı komutanla buluşmak gayreti içindeyken Rumların büyük taarruzu başlar. Bu zamana kadar yaşananlar sokak çatışmasından öteye gitmezken artık Kıbrıs'ta 15 bin kişiden oluşan Yunan ve Rum ordusu destroyerlerle, toplarla saldırıya geçer. Gözler gökyüzünde, Türkiye'den gelecek bombardıman uçaklarını ve Cengiz Topel'i beklerken Mücahitler var güçleri ile siperde savaşmaktadır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Erenköy'de Ankaralı, Kemal ve Rauf'un uzun zaman sonra yaşanan kavuşması ile kollar savaş için sıvanır.
Makaryos basın toplantısı ile Türkler'e teslim olmaları için bir gün mühlet verirken Barış Gücü askerleri tampon bölgelerden çekilir ve Türkler'le Rumlar göğüs göğüse bir savaş için karşılıklı kalır.
Lefkoşa'da ise Ankaralı'nın nişanlısı doktor Ayşe işe Kemal'in eşi İnci daha tanışmaya fırsat bulamadan kendilerini bir kavganın iki tarafı olarak bulurlar. Bilmedikleri şey, birlikte hareket ederken Pembe'nin peşinde olduğu hain tarafından takip edildikleridir.
Sabah saatleri ile adanın dört bir yanında Rum taarruzları başlar. Erenköy'ün civar köylerinden sivilleri kurtarmak üzere göreve giden Ankaralı ve Kemal'in mangası, Mansura'da karadan; Rauf ve diğer mücahitler Erenköy'de denizden kuşatılır. Tepelerine bombalar yağmaya başlar. Erenköy'de bombalarla, destroyerle, helikopterle, jetlerle topyekûn bir savaş zamanıdır.
Kıbrıs Zafere Doğru 11. Bölüm Fragmanı | Video