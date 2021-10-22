Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve özeti: Kırmızı Oda bugün oynayacak mı, saat kaçta?

Her hafta Cuma günleri ekrana gelen Kırmızı Oda adlı dizi, bugün de sevenleri tarafından Kırmızı Oda bugün oynayacak mı, saat kaçta gibi sorularla araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından televizyona uyarlanan dizinin son bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyicinin araştırmaları arasında yer alıyor. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve özeti haberimizde!
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Kırmızı Oda, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile ekranda olacak.
KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ
Nevin Hanım, Doktor Hanım'a kızı Afet'e ilaç verdiğini itiraf eder. Nevin Hanım'ın anlattıklarını hala bu kadar normal karşılaması Doktor Hanım'ın öfkelenmesine sebep olur.
Rezzan'ın babası İbrahim Bey'in dünyası Doktor Hanım'ın anlattıklarıyla başına yıkılır. Kızının ölümüne Nevin Hanım'ın sebep olması İbrahim Bey'in uzun zamandır aklında olan fikri gerçekleştirmesine sebep olur.
Keklik kliniğe oldukça olaylı bir şekilde gelir. Kulakları duymayan Keklik, kliniği birbirine katar. Doktor Hanım'ın yanına çıktığında ise kızı ile ilgili sorunlarını anlatan Keklik hüzünlenir.
Derya, Doktor Hanım'a bir itirafta bulunur. Evli bir adam ile bir ilişki yaşadığını söyleyen Derya, Musa'ya olan aşkını anlatır. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
Kırmızı Oda 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video