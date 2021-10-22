Kovid halayı!

BATMANLI ressam Ahmet Güneştekin
'in Diyarbakır
'ın tarihi Keçi Burcu'nda açtığı 'Hafıza Odası' sergisiyle ilgili olayların ardı arkası kesilmiyor! Serginin açılışında Kardeş Türküler
sahnedeyken gerçekleşen halay çok konuşulmuştu. O halayda yer alanlardan Ertuğrul Özkök
koronavirüse yakalandı. Gelen bilgilere göre etkinliğe katılan ve halayda yer alan birçok kişinin de aynı hastalığa yakalandığı ortaya
çıktı.
TABUT PROTESTOSU
DİYARBAKIR'DAKİ sergide yaşanan olaylar, hastalıkla da sınırlı kalmadı. Diyarbakırlı bir grup genç, sergi alanında protesto gösterisi düzenledi. Gençler, Ahmet Güneştekin'in sanat eseri olarak tasarladığı tabutları burçlardan aşağıya atarak tepki gösterdi. Güneştekin'e en büyük tepki ise Gülten Kaya
'dan gelmişti. Kaya, eşi Ahmet Kaya
'ya hakaret eden isimlerle poz veren ünlü ressamı yerden yere vurmuştu.