Üç sezondur 'Kuruluş Osman' dizisinde oynuyorsunuz. Gündüz Bey, rolü için birçok aday arasında seçildiniz. Rolü aldığınızda ne hissettiniz?

-Valla ben kimlerin arasından seçildim bilmiyorum. Ama uzun bir süre Gündüz karakteri netleşmemişti. Benle iletişime geçtiklerinde tiyatroya bir süre ara vereceğim için tedirgin, Gündüz Bey'i oynayacağım için heyecanlı, bir aksiyon işinde olacağım için meraklıydım. Hepsi bu!

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

-Fiziksel olarak üç aya yakın at ve kılıç eğitimleri aldım. Zorlu bir kamp gibiydi. Ama üç yıldır, o üç ayın ekmeğini yiyorum. Bir sporcudan daha fazla yükleme yaptık. İyi ki de yapmışız.

-Düşünsel olarak ise, bolca tarih bilgisi… Romanlar, tarih yazıları, tezler, döneme ait belgeler, yazılı kayıtlar. Tüm bunlar bugünkü Gündüz'ün temelini oluşturdu. Psikolojik olaraksa Gündüz, beni role hazırladı diyebilirim.

'Kuruluş Osman'da canlandırdığınız Gündüz Bey, Osman Gazi'nin kardeşi. Böyle bir karakteri oynamak size ekstra bir sorumluluk yüklüyor mu?

-Elbette… Tarihi bir kimlik oynamak zaten başlı başına bir sorumluluk. Ben daha önce de tiyatroda Mustafa Kemal Atatürk'ü oynama onurunu elde etmiştim. Yine yaşayan ve üç kıtaya uzanan bir imparatorluğun kurucu isimlerinden birini oynamak, herkes için bir onur ve sorumluluktur. Hele tarihine sevdalı biri olarak ben de bu daha da yüksek oldu.

Bu dizideki rolünüz kariyerinize ne kattı?

-Yirmi yıldır tiyatro sahnesinden insanlara ulaşan biri olarak, bir anda dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir oyuncuya dönüştürdü bu proje beni. Tabii çok büyük bir etkisi oldu. Daha çok insana söyleyecek sözüm varmış demek ki… Ne mutlu bana!

Burak Özçivit'le karşılıklı sahneleriniz izleyicilerden çok ilgi görüyor. Çekimler sırasında unutamadığınız bir anınız var mı? Burak Özçivit'le çalışmak nasıl?

-Çok anı var. Çok hem de… Atla ormanda kayboluşumu hiç unutamam mesela. Aksiyon sahnelerinde birçok komik olay da yaşadık. Ama değerli abimiz Ragıp Savaş'ın (Dündar Bey) son sahnesini çektiği gün en etkilendiğim gündü. Hala özlüyorum onu sette.

-Burak içinse ayrı bir parantez açmak gerek. Bu kadar çalışkan, disiplinli ve işini çok seven az insan tanıdım. Yirmi yıllık meslek hayatımda iki elin parmağını geçmez. Takdir az kalır.