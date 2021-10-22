Şarkıcı Reynmen sunucu Ece Erken’e açtığı ‘sözde fenomen’ davasını kaybetti!

Reynmen'in avukatı aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, "Reynmen'in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluştuğundan Ece Erken'in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.