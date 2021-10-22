Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın ölüm haberini, oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

"BÜYÜK BİR SEVGİ VE ÖZVERİYLE BAĞLIYDI MESLEĞE"

Nedim Saban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.