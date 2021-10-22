Sosyetik güzel Eda Taşpınar ve sevgilisi muhabirleri atlatamadı!

Muhabirleri atlatmaya çalışan sosyetik güzel, "Tatilden yeni döndüm" şeklinde konuştu. "Tatilim keyifli geçti" diyen Taşpınar'a tatilinize devam edecek misiniz, sorusuna, "Biraz çalışalım bakacağız" dedi.
Posta'nın haberine göre; Eda Taşpınar, 'Yanınızdaki beyefendi kim?' sorusuna da "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok" şeklinde yanıt verdi.
Taşpınar tekrardan yan yana geldiği kişi için, "Gerek yok. Ben bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğini çok iyi anlaşılabilen anlaya bildikleri bir şey olmadıkları için böyle yapıyorum ki gereksiz şeyler olmasın" şeklinde konuştu.
ÇAĞRI ATAKAN'A BENZİYOR
Taşpınar'ın yakın çevresine göre, ikilinin yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilirken; sosyetik güzelin yanındaki kişinin; eski aşkı oyuncu Çağrı Atakan'a olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.
Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını "Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun" sözleriyle açıklamıştı.