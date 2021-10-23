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Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:05 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:23

Ani ölümüyle hüzne boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı...

Ani ölümüyle hüzne boğan Kemal Kuruçay’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı...

"Seksenler" dizisinde hayat verdiği 'Seyfi' karakteri ile son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber Kuruçay'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ani ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Kemal Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ise izleyenlerin boğazını düğümledi...

Darıca'da Seksenler dizisi setinde fenalaşan usta oyuncu Kemal Kuruçay, hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.

Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan ani ölümüyle sevenleri yasa boğan Kemal Kuruçay'ın fenalaştığı Seksenler dizisinin setinden son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

Ünlü Oyuncu Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

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Ani ölümüyle hüzne boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı...
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