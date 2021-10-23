Ani ölümüyle hüzne boğan Kemal Kuruçay’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı...

Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.