Cannes’da ‘destan’ yazıldı! ‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!

Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv'nin 'Destan' dizisi oldu. İlk gösterimi Cannes'da yapılan 'Destan' dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı.