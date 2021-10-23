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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Düş yakamdan Kenan!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Düş yakamdan Kenan!

Manken Ebru Destan, iş ortamında tanıştığı Kenan K. ile arkadaş oldu. Ancak genç adam, Destan’a kendisiyle sevgili olması için baskı yapmaya başladı. Teklifi reddedilen Kenan K. tehditlere başlayınca Destan soluğu savcılıkta aldı

Olay geçtiğimiz ay meydana geldi. Ebru Destan, Kenan K., isimli şahısla tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken genç adam, ünlü modelden hoşlandığını söyledi. Destan, birlikte olamayacaklarını belirtip teklifi reddetti. Genç adam, bunun üzerine Destan'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı. Destan, bitip tükenmeyen mesajlar nedeniyle savcılığa başvurup Kenan K.'nın huzur ve sükununu bozduğunu, kendisini tehdit ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında söz konusu suç, uzlaşmaya tabi olunca Kenan K., yaptığından pişman olduğunu söyleyip özür diledi, Destan da genç adamı affetti.
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Düş yakamdan Kenan!
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