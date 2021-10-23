Düş yakamdan Kenan!

Olay
geçtiğimiz ay meydana geldi. Ebru Destan
, Kenan K., isimli şahısla tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken genç adam, ünlü modelden hoşlandığını söyledi. Destan, birlikte olamayacaklarını belirtip teklifi reddetti. Genç adam, bunun üzerine Destan'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı. Destan, bitip tükenmeyen mesajlar nedeniyle savcılığa başvurup Kenan K.'nın huzur ve sükununu bozduğunu, kendisini tehdit ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında söz konusu suç, uzlaşmaya tabi olunca Kenan K., yaptığından pişman olduğunu söyleyip özür diledi, Destan da genç adamı affetti.