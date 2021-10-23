‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna Aziz karakteriyle dahil olan Ragıp Savaş GÜNAYDIN’a konuştu! Yeni sezonda yeni ittifaklar olacak!

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Aziz karakteriyle dahil olan Ragıp Savaş, GÜNAYDIN'a konuştu: "İzleyici birçok yeni karakterle tanışacak ama Aziz farklı bir karakter, diziye çok renk katacak"

Masanın yeni üyesi, Emine ve Tipi'nin yeğeni olarak diziye dahil oldunuz. Yeni sezonda neler olacak, masada dengeler değişecek mi?

Yeni sezonda neler olacağını ben de henüz bilmiyorum. Senaryo yazıldıkça hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Sadece şunu söyleyebilirim, masada dengeler değişecek gibi görünüyor. Bu sezon dizide çok sayıda oyuncu değişikliği oldu, izleyici yeni karakterlerle tanışacak. Güç odakları değişecek ve yeni çatışmalar olacağı gibi, yeni ittifaklar da kurulacak.

Diziye dahil olmadan önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izlediğiniz bir dizi miydi?

Ben çok yoğun çalışıyorum ama vakit buldukça da televizyondaki işlere bakmaya çalışıyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da izlediğim dizilerden biridir. Senaryosu iyi kaleme alınan, büyük bir prodüksiyon. Tecrübeli yazar kadrosuyla, oyuncusuyla, yönetmeniyle ve teknik ekibiyle kaliteli bir iş. Daha evvel de bu ekiple Kurtlar Vadisi'nde çalıştığım için birçoğunu tanıyorum. Yönetmenler ve oyuncular, yapılması gerekeni çok iyi biliyor. İş genel hikayenin yanında oyuncuların paslaşmalarına göre de yönlenebiliyor diyebilirim. Bu zor bir şeydir...