‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna Aziz karakteriyle dahil olan Ragıp Savaş GÜNAYDIN’a konuştu! Yeni sezonda yeni ittifaklar olacak!

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Aziz karakteriyle dahil olan Ragıp Savaş, GÜNAYDIN'a konuştu: "İzleyici birçok yeni karakterle tanışacak ama Aziz farklı bir karakter, diziye çok renk katacak"
Masanın yeni üyesi, Emine ve Tipi'nin yeğeni olarak diziye dahil oldunuz. Yeni sezonda neler olacak, masada dengeler değişecek mi?
Yeni sezonda neler olacağını ben de henüz bilmiyorum. Senaryo yazıldıkça hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Sadece şunu söyleyebilirim, masada dengeler değişecek gibi görünüyor. Bu sezon dizide çok sayıda oyuncu değişikliği oldu, izleyici yeni karakterlerle tanışacak. Güç odakları değişecek ve yeni çatışmalar olacağı gibi, yeni ittifaklar da kurulacak.
Diziye dahil olmadan önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izlediğiniz bir dizi miydi?
Ben çok yoğun çalışıyorum ama vakit buldukça da televizyondaki işlere bakmaya çalışıyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da izlediğim dizilerden biridir. Senaryosu iyi kaleme alınan, büyük bir prodüksiyon. Tecrübeli yazar kadrosuyla, oyuncusuyla, yönetmeniyle ve teknik ekibiyle kaliteli bir iş. Daha evvel de bu ekiple Kurtlar Vadisi'nde çalıştığım için birçoğunu tanıyorum. Yönetmenler ve oyuncular, yapılması gerekeni çok iyi biliyor. İş genel hikayenin yanında oyuncuların paslaşmalarına göre de yönlenebiliyor diyebilirim. Bu zor bir şeydir...
Canlandırdığınız karakter diziye nasıl yön verecek?
İnanın, ileriye dönük o kadar bilgiye sahip değilim. İzleyici birçok yeni karakterle tanışacak ama Aziz çok farklı bir karakter, diziye çok renk katacağına eminim.
'EGO BAZEN İYİDİR'
Aksiyon türünde işlerde yer almayı seviyor musunuz?
Evet, aksiyon türü işlerde yer almayı çok seviyorum. Hele de senelerce televizyonda aksiyonun en iyisini yapmış bir ekip olunca, her şey benim için çok daha rahat oluyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki, aksiyonu izleyiciye hissettirmek hiç kolay değildir.
Yıllardır çizgisini bozmayan, samimi ve içten, her zaman güler yüzlü bir Ragıp Savaş var karşımızda. Hiç egolarınıza yenildiğiniz oldu mu?
Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Çok benmerkezci bir yapım yok ama tanınmaya başladığım ilk zamanlar, bazen egolarıma yenik düşmüş olabilirim. Fakat hepsinden birçok ders çıkardım ve egonun gerekli zamanlarda kullanıldığında iyi birşey olabileceğini düşünüyorum.
SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ TİYATRO SAYESİNDE KAZANDIM
"1990'da tiyatro dünyasına adım attım. Neredeyse 8 yıl boyunca tiyatroda yaşadım. Oynadığım birçok oyunun dekorlarını boyadım, tiyatronun idari vazifelerinde çalıştım" demiştiniz. Tiyatro sizin için ne ifade ediyor?
Ben tiyatroya aşık oldum ve onun peşine düştüm. Bu uzun yolda çok çalıştım, çok yoruldum ve elbette çok acı çektim. Tiyatro, oldukça zor bir sanat gerçekten. Dipsiz bir kuyu; hep çalışmanız, öğrenmeniz gerekiyor.
Tiyatro hep ister ama zor geri verir bazı şeyleri. Hiçbir zaman ona olan aşkımı, sevgimi, inancımı kaybetmedim. Bugün Ragıp Savaş'ın maddi manevi sahip olduğu her şeyi, tiyatroya borçluyum. Her şeyimi tiyatro sayesinde kazandım.
Bugünlerde gençlerin hayali, kısa yoldan, emek vermeden şöhret olmak. Onlara bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
Artık genç kuşağın kafa yapısı çok başka. Aralarında farklı düşünenler de var elbette. Onların ters köşelerini seviyorum ve çok şey öğreniyorum. Hayat onların, istedikleri gibi yaşasınlar. Bir tek ricam olabilir gençlerden; konservatuvarları şöhret basamağı olarak kullanmasınlar. Çünkü gerçek tiyatro sanatçısı olmak isteyenlerin hakkını yiyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak!
DİZİDEN KAZANIP SAHNE AÇMAK, ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY
Eskiden tiyatro oyuncularının dizilerde yer almak istemediğine şahit oluyorduk. Şimdilerde ise, diziden kazandıklarını sahne açmak için kullanmayı tercih ediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, dizilerde oynamayan tiyatro sanatçıları var, bu bir tercih meselesidir. Diziden kazanıp tiyatroya harcamak, elbette çok değerli bir şey. Bir de bu yatırımı yapan samimiyse, gerçekten tiyatro sanatına katkı sağlamak için bunu yapıyorsa, bu çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum.
KENDİME ÇOK HAKSIZLIK EDİYORDUM
Bir projeyi değerlendirirken sezgilerinize güvenir misiniz? Risk almayı sever misiniz?
Öncelikle senaryoyu çok dikkatli okuyorum. Projeyle ilgili kafamdaki tüm soruların cevabını buluyorum. Sezgilerimle de hareket ediyorum ama bizim işimizde güvenilecek şey, senaryodur.
Kendinizi acımasızca eleştirdiğiniz oluyor mu?
Oyunculuğa başladığımda kendimi çok acımasızca eleştiriyordum. Tecrübeler çoğaldıkça bunu azalttım. Artık ruhumu acıtacak kadar haksızlık etmemeye çalışıyorum.
2007 yılından bu yana, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde sanat eğitimi veriyorsunuz. Bu alanda çalışmalarınız nasıl gidiyor?
İlk okulumu İzmit'te açtım, ardından Sakarya, Bursa ve İstanbul. 7'den 70'e öğrencimiz var ve birçok branşta, 45 eğitmenle eğitim veriyoruz. Milli Eğitim ve uluslararası sertifika programlarıyla çalışıyoruz.
OLGUNLAŞTIKÇA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ
'Kötü ya da yanlış yaptığım iş olursa, kendimi affedemem' demiştiniz. Bu tutumunuz hata yapmanızı engelliyor mu?
Akrep burcuyum ve maalesef mükemmeliyetçiyim. Bunu yıllar önce bir röportajımda söylemiştim. Artık yaşım ilerledikçe, olgunlaştıkça hayata daha farklı bakıyorum. Aslında hata yapmak çok iyi bir şey, bu sayede büyük dersler alabilirsiniz. Tabii ki yaptığım işin iyi olmasını ve inandırıcı olmasını tercih ederim, bu farklı bir şey.