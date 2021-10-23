Kurtalan Ekspres’in davulcusu Recep Işık: Hıçkırıklarımı kayıttan silemedik

BAŞ AĞRISINDAN DURAMIYORDU

"Koronavirüsün ilk zamanlarında yakalandım Covid-19'a. Karantinaya girdiğim için eşim Paula Işık ile evde yaşam alanlarımızı ayırdık. Eşim aşağıda, ben yukarıdaki odada kalıyordum. Paula beş gün bana inanılmaz güzel baktı. Acı olayı yaşadığımız günün sabahında eşim bana 'Artık dayanamıyorum' diye mesaj attı. Maskemi taktım ve koşarak aşağıya yanına indim. 'Başım çatlıyor, ölüyorum baş ağrısından. Galiba ben de Covid-19 oldum. Bu ağrı bambaşka' dedi. Ben de Paula koronavirüse yakalandı diye düşündüm. Bu sefer ben ona bir şeyler hazırladım ve odasına bıraktım. Yarım saat sonra yanına indim ve hiçbir şeye dokunmadığını, başının ağrısından duramadığını gördüm."

YALAN DÜNYA, NE DİYEBİLİRİM Kİ!

"Değerlim istersen seni teste götürelim' dedim. Paula 'Hayır ben biliyorum kesin koronavirüs çünkü bu ağrı başka, teste gitmeme gerek yok' dedi. Yiyecekler hazırladım, yanına bıraktım. Sonra baktım hiçbir şey yememiş, içmemiş. 'Ambulans çağırayım' dedim. Kabul etmedi, 'Koronavirüs ağrısı kaç gün sürüyor 5 gün mü, 6 mı?' diye sordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Çorba pişirdim, odasına gittim, tam çıkacakken 'Değerlim yanımda kalır mısın bu gece?' dedi. 'Ben zaten Covid-19'um, eşimin Covid-19 olup olmadığı belli değil, ben de kalamam' dedim. 'Ne fark eder, bende Covid-19'um' deyince kıramadım. O gece birlikte yattık."



BİR ANDA YERE YIĞILMIŞTI

"Sabah bir şeyler hazırladım, ne yaptıysam yediremedim. Midesi bulanıyordu. Ben de Covid- 19 olduğum için belirtileri az çok biliyorum. 'Bende mide bulantısı olmadı acaba farklı bir rahatsızlığın olmasın?' dedim. Beni yine 'Covid-19 bu' diyerek geçiştirdi. Tabi bu sırada sık sık kontrol ediyorum. Bir sıra kan ter ve ateşler içinde kaldığını gördüm ve kendisini salona getirdim, soğuk buz uyguladım. Biraz kendine gelince odasına geçti. Yarım saat geçmeden odadan bir gürültü geldi, bir girdim yere yığılmış. Baygın yerde yatıyor, tekrar salona götürmek için kucağıma aldım ve ağzından köpükler gelmeye başladı, hemen kızımı aradım."

DOKTOR ARKADAŞIM BENİ AĞLATTI

"Kızıma 'Çabuk buraya ambulans gönder ve sen de buraya gel annen ölüyor' dedim. Kızım geldi, ardından da ambulans... Ben normal bir rahatsızlığı olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok sağlıklı bir kadındı sporunu, yogasını hiç aksatmazdı. Covid-19 olduğum için hastaneye gidemedim, sık sık kızımı arayarak bilgi aldım. 'Babacım annemin beyninde, 8 santimlik tümör varmış. Fakat doktorlar merak etmememi ve en kısa zamanda ameliyata alacaklarını söylediler.' dedi. O sıra şaşkınlık içerisinde ne cevap vereceğimi bilemedim ve telefonu kapattım. Beyin cerrahı olan bir arkadaşımı aradım, ona anlattım. Sonra söylediklerini duyunca ağlamaya başladım."