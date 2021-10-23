‘Kuruluş Osman’ 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!