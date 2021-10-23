Paul Walker’ın kızı Meadow Walker evlendi! Meadow Meadow’u damada teslim eden isim bütün herkesi duygulandırdı...

2013 yılında korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, sevgilisi Louis Thornton Allan ile hayatını birleştirdi.
BABASININ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Walker'ı damada babasının "Hızlı ve Öfkeli" filmindeki rol arkadaşı ve kendisinin vaftiz babası olan Vin Diesel teslim etti. Ünlü ismi mutlu gününde filmin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.
MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI
Ayrıca 22 yaşındaki Meadow Walker, düğünde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
PAUL WALKER ADINA BİR VAKIF KURDU
Meadow Walker, 15 yaşındayken babası Paul Walker'ı kaybetmişti. Walker, ardından babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurmuştu.
40 yaşında hayata veda eden Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen Meadow, bir süredir model olarak kariyer yapıyor.
MEADOW'UN VAFTİZ BABASI
Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan Diesel, Meadow'a karşı 'korumacı' bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı.
Ünlü oyuncu, sözlerini; "Babalar Günü'nde beni arayıp, kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur" diye sürdürmüştü.
Dünyaca ünlü aktör Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında, "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri..." demişti.
40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ
Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Walker, ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğmuştu.