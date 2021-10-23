GÜNAYDIN'ın, Vedat Milor
'un Hesap Lütfen kitabının ismi ve ana fikrinin çalıntı olduğuna dair haberi olay oldu. Ceylan Özge Kunduz ve Elif Yirmibeşoğlu ikilisinin 2019'da aynı isimle kitap çıkardığı ortaya çıkmıştı. Haberin ardından bir açıklama yapan Milor, kitabın isminin kendisine yayınevi tarafından önerildiğini söyledi. Ünlü gurme ardından da işi espriye vurup topu taca attı: "Bir sonraki kitabım için Saatleri Ayarlama Enstitüsü ya da Kürk Mantolu Madonna isimleri arasında gidip geliyorum."