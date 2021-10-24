Afrika kıtasını da fethetti!

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit
'in yanı sıra Yıldız Çağrı Atiksoy
, Özge Törer
ve Erkan Avcı
gibi oyuncuların olduğu yapım, bugüne kadar 38 ülkede izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ
'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, geçtiğimiz günlerde Cannes'ta, Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Zimbabve, Botsvana ve Malawi'yi kapsayan 8 Afrika
ülkesiyle daha anlaşma yaptı. Afrika'nın önemli medya grubu Azam TV'ye satılan dizi, 2022'de 8 ülkede aynı anda yayınlanacak. Çarşamba günleri ekrana gelen yapım, üçüncü sezonuyla da seyirciden tam not almaya devam ediyor.