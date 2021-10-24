Haberler Günaydın Haberleri Afrika kıtasını da fethetti!
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Afrika kıtasını da fethetti!

Afrika kıtasını da fethetti!
Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yanı sıra Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Erkan Avcı gibi oyuncuların olduğu yapım, bugüne kadar 38 ülkede izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, geçtiğimiz günlerde Cannes'ta, Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Zimbabve, Botsvana ve Malawi'yi kapsayan 8 Afrika ülkesiyle daha anlaşma yaptı. Afrika'nın önemli medya grubu Azam TV'ye satılan dizi, 2022'de 8 ülkede aynı anda yayınlanacak. Çarşamba günleri ekrana gelen yapım, üçüncü sezonuyla da seyirciden tam not almaya devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika kıtasını da fethetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA