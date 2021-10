Eda Kosif: İş hayatımda ne fırçalar ne kazıklar yedim

Cemiyet hayatının sevilen ismi, Kosifler Oto Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif 'in eşi Eda Kosif ilea özel, samimi bir sohbet gerçekleştirdik. 3 çocuk annesi olan başarılı iş kadını, hayatına dair bilinmeyenleri, aile hayatını ve projelerini anlattı...Bu bizim dede mesleğimiz. Biz Ispartalıyız, önce Isparta halısıyla başladık ardından iplik işine girdik. Şu an proje odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Otel, business center gibi yüksek metrekareli yerlerde duvardan duvara, karo halı dokuma hizmeti veriyoruz. Abim, işimizin mihenk taşı olduğu için işin mutfağını biliyor, ben ise satış kısmındayım. Çocukluğum Isparta'da halı fabrikalarımızda geçti. 22 yaşında rahmetli babam bana, Tarabya 'da halı mağazası açtı ve "Batarsan batabilirsin, kâr olursa senin kârın" dedi ve beni tek başıma işin başına oturttu.4.5 yıl çalıştım. Ne kazıklar yedim, ne azarlar işittim müşterilerden... (Gülüyor) Çok güzel günler de geçirdim. Hayatımın en büyük tecrübelerini yaşadım, para kazanmanın ne kadar zor olduğunu o yıllarda öğrendim. Benim gibi toysanız, çok kolay bir iş değil tabii perakende sektörü. Allah rahmet eylesin, babam çok cömert ve hep arkamızda duran bir babaydı. Bütün zararlarımı o kapatırdı, arkamı toplardı.Hiçbir zaman yapmak istemiyorum demedim ama zaten başka iş yapmayı istemek gibi lüksüm de yoktu. Bilgi Üniversitesi 'nde iletişim okudum, iletişim alanında çalışmayı çok istedim ama babam izin vermemişti. Mesela ben otomobil tutkunuydum ve galerilerde staj yeri ayarlamıştım. Babam çok modern, ileri görüşlü bir adamdı ama bazı yönleriyle de çok muhafazakârdı. Bize farklı iş kollarında çalışabilme imkânı sunmadı ama her zaman çalışmamızı, kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı ve kendi işimize sahip çıkmamızı isterdi. Gençlik yıllarımda, farklı yerlerde çalışmayı çok isterdim.Geleneksel ve ataerkil bir ailede büyüdüm. Anadolulu bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda hacı torunuyum. Isparta'da herkesin birbirini tanıdığı, küçük bir yerde büyüdüm. Babam ailesine çok düşkündü ve hepimizin her zaman bir arada olmasını isterdi. Ben 15 yaşındayken, abim üniversiteyi kazanınca, İstanbul'a taşındık. Ben de İstanbul'da üniversite eğitimi aldım, yurt dışında okumaya gitmek gibi bir lüksüm olamazdı. Hatta Ankara'da Bilkent'te okumak isteyince bile babam, "Arabanın anahtarlarını bırakırsan, tabii ki" dedi. Bunun benim için bir kâbus olduğunu biliyordu çünkü ben gerçek bir tutkundum ve arabasız yapamazdım. Böyle bir ailede büyüdüm.Hiç gelmek istemiyordum. Isparta'dan İstanbul'agelince bocaladım. Üniversiteye başlayıncaİstanbul'dan başka bir yerde yaşamam dedim.Otomobil tutkum 15'imde başladı.18 yaşındaehliyet almak için koşa koşa kursa yazıldım.30 yaşıma kadar hız tutkum sürdü, anne olduktansonra bitti. Şimdi ayağım gaza bile basmıyor. Anneolmasaydım, eski Eda gibi araba sürerdim.İlk tanıştığımızda, hep bundan bahsederdim. Oda, "Bütün gün bunlarla ilgileniyorum, bu sohbetiyapmak istemiyorum" derdi. Otomobile merakım,Selim'le evlendikten sonra bitti. Çünkü bu işiniçindeyiz ve bence işin sihri bozuldu. Evliliğimizinilk yıllarında eşime, çok güzel aksesuvarlar eklenmişarabalar yaptırırdım. Şimdi bana ne arabaverirlerse, "Aman verin, binip gideyim" diyorum.10 yıldan fazla süredirderneğin içindeyim.Çaba Derneği benimailem. 7'den 70'e üyelerinolduğu bir dernek.Pandemiden 6 ay öncebaşkanlığı aldım, ondanönce de 4 yıl başkan yardımcılığıyaptım. Eylüldeilk ilkokulumuzu açtık;Çaba İlkokulu. Mayıstaçok sevilen yüzyüzekermesimiz olacak. Birde obezite ile ilgili yenibir çalışmamız var, buprojeyi İl Sağlık Müdürlüğüylebirlikte yürütüyoruz.Bu benim en korktuğumşeydir. Bu hayattaalınabilecek en büyüksorumluluk bu. Çünküinsanlar size parasınıemanet ediyor ve ben deonun hesabını vermekleyükümlü olan kişiyim.Bana verilen paranınnereye gittiğini kalemkalem yazarım. Allah'açok şükür, çok şeffafçalışan bir derneğiz. Bizdeherkes gönüllüdür,gönüllük esasına göreçalışılır.Yeni bir girişimimvar, tekne halıları içinkoleksiyon hazırlayacağım.Bu alanda çok ciddibir rağbet var, bana datalep geldi. Bu taleplerikarşılayabilecek geçmişeve iş deneyiminesahibiz.Yardımlaşmak, çok büyük bir terapi benimiçin. Maneviyata çok inanan biriyim. Her günduamı ederim. İnşallah kelimesi, hayatımda ençok kullandığım kelimedir. Hacı torunu olduğumve babaannemle büyüdüğüm için, onlarınöğrettiği dualar hep benimledir. Ben dua okuduğumzaman kendimi çok iyi hissediyorum.Kötü enerji hissettiğimde, Ayetel Kürsi'yi 3kere okurum, rahatlarım. Çocuklarım konuşmayabaşladığında, ilk olarak Fatiha Suresi'niezberlemeye başladılar.Çok inanırım. Her şeyin kader kısmet meselesiolduğuna inananlardanım. Ama tabii ki,kaderimde varsa olur modunda da yaşamam.Alın yazımız var, Allah bize bir yazı yazdı, o yazıdoğrultusunda gidiyoruz. O yazıyı şekillendirecekkişi de biziz.Olmayacak şeyin keşkesini demenin doğruolduğunu düşünmüyorum. İyikilerim çok var.İlk olarak çocuklarım, ailem, doğru aileyikurabilmek ve hayatın bana getirdiği güzellikler.Allah'ın sevdiği kullarından olduğumudüşünenlerdenim. Yaşadığım her tür olumsuzluktada hayata olumlu bakarım. Her zamaniyiyi düşünmeye çalışırım.30-34 yaşları arasında 3 çocuğum oldu. Şu an 11 ve 13 yaşlarında iki kızım, 9 yaşında oğlum var. Allah'a çok şükür, iyi ki varlar. Tabii ki çok yorucuydu ama annelik çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin.Ben çocuklarıma arkadaş gibi yaklaşan bir anneyim. Çocuklarım bana, "Anne sen bizim yaşımıza inebiliyorsun" der. Çocuklarıma her zaman şunu öğretirim "Haklıyken, haksız duruma düşmeyin". Çünkü insanlar hep bu yüzden kaybediyorlar, etrafımda da bunu çok gördüm. Evdeki disiplini ben sağlarım, eşim Selim disiplin kurmaz. Evimizde ses yükselmez ama tabii ki kardeş atışmaları, kavgaları olur. Onların kavgalarına hiç karışmam, kardeşlerin kavga etmesinin gerektiğine inananlardanım.