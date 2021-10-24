Eda Kosif: İş hayatımda ne fırçalar ne kazıklar yedim

Cemiyet hayatının sevilen ismi, Kosifler Oto
Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif
'in eşi Eda Kosif
ile GÜNAYDIN'
a özel, samimi bir sohbet gerçekleştirdik. 3 çocuk annesi olan başarılı iş kadını, hayatına dair bilinmeyenleri, aile hayatını ve projelerini anlattı...
Eda Hanım öncelikle sizin halıcılık işiyle uğraştığınızı biliyoruz. Bu serüveniniz ne zaman başladı, biraz bahseder misiniz?
Bu bizim dede mesleğimiz. Biz Ispartalıyız, önce Isparta
halısıyla başladık ardından iplik işine girdik. Şu an proje odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Otel, business center gibi yüksek metrekareli yerlerde duvardan duvara, karo halı dokuma hizmeti veriyoruz. Abim, işimizin mihenk taşı olduğu için işin mutfağını biliyor, ben ise satış kısmındayım. Çocukluğum Isparta'da halı fabrikalarımızda geçti. 22 yaşında rahmetli babam bana, Tarabya
'da halı mağazası açtı ve "Batarsan batabilirsin, kâr olursa senin kârın" dedi ve beni tek başıma işin başına oturttu.
22 yaş için büyük bir sorumluluk bu. Nasıl bir tecrübeydi?
4.5 yıl çalıştım. Ne kazıklar yedim, ne azarlar işittim müşterilerden... (Gülüyor) Çok güzel günler de geçirdim. Hayatımın en büyük tecrübelerini yaşadım, para kazanmanın ne kadar zor olduğunu o yıllarda öğrendim. Benim gibi toysanız, çok kolay bir iş değil tabii perakende sektörü. Allah rahmet eylesin, babam çok cömert ve hep arkamızda duran bir babaydı. Bütün zararlarımı o kapatırdı, arkamı toplardı.
Bu işi yapmak istemiyorum dediğiniz oldu mu?
Hiçbir zaman yapmak istemiyorum demedim ama zaten başka iş yapmayı istemek gibi lüksüm de yoktu. Bilgi Üniversitesi
'nde iletişim okudum, iletişim alanında çalışmayı çok istedim ama babam izin vermemişti. Mesela ben otomobil tutkunuydum ve galerilerde staj yeri ayarlamıştım. Babam çok modern, ileri görüşlü bir adamdı ama bazı yönleriyle de çok muhafazakârdı. Bize farklı iş kollarında çalışabilme imkânı sunmadı ama her zaman çalışmamızı, kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı ve kendi işimize sahip çıkmamızı isterdi. Gençlik yıllarımda, farklı yerlerde çalışmayı çok isterdim.
Nasıl bir ailede büyüdünüz?
Geleneksel ve ataerkil bir ailede büyüdüm. Anadolulu bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda hacı torunuyum. Isparta'da herkesin birbirini tanıdığı, küçük bir yerde büyüdüm. Babam ailesine çok düşkündü ve hepimizin her zaman bir arada olmasını isterdi. Ben 15 yaşındayken, abim üniversiteyi kazanınca, İstanbul'a taşındık. Ben de İstanbul'da üniversite eğitimi aldım, yurt dışında okumaya gitmek gibi bir lüksüm olamazdı. Hatta Ankara'da Bilkent'te okumak isteyince bile babam, "Arabanın anahtarlarını bırakırsan, tabii ki" dedi. Bunun benim için bir kâbus olduğunu biliyordu çünkü ben gerçek bir tutkundum ve arabasız yapamazdım. Böyle bir ailede büyüdüm.
ISPARTA'DAN ISTANBUL'A GELINCE BOCALADIM
Isparta'dan İstanbul'a gelince neler değişti?
Hiç gelmek istemiyordum. Isparta'dan İstanbul'a
gelince bocaladım. Üniversiteye başlayınca
İstanbul'dan başka bir yerde yaşamam dedim.
Otomobillere tutkunuzu anlatır mısınız?
Otomobil tutkum 15'imde başladı.18 yaşında
ehliyet almak için koşa koşa kursa yazıldım.
30 yaşıma kadar hız tutkum sürdü, anne olduktan
sonra bitti. Şimdi ayağım gaza bile basmıyor. Anne
olmasaydım, eski Eda gibi araba sürerdim.
Otomobil tutkunuzla ilgili eşiniz Selim Kosif ne düşünüyor?
İlk tanıştığımızda, hep bundan bahsederdim. O
da, "Bütün gün bunlarla ilgileniyorum, bu sohbeti
yapmak istemiyorum" derdi. Otomobile merakım,
Selim'le evlendikten sonra bitti. Çünkü bu işin
içindeyiz ve bence işin sihri bozuldu. Evliliğimizin
ilk yıllarında eşime, çok güzel aksesuvarlar eklenmiş
arabalar yaptırırdım. Şimdi bana ne araba
verirlerse, "Aman verin, binip gideyim" diyorum.
İNSANLAR BİZE PARASINI EMANET EDİYOR
Çaba Derneği Yönetim Kurulu'nda başkansınız. Dernekte neler yapıyorsunuz?
10 yıldan fazla süredir
derneğin içindeyim.
Çaba Derneği benim
ailem. 7'den 70'e üyelerin
olduğu bir dernek.
Pandemiden 6 ay önce
başkanlığı aldım, ondan
önce de 4 yıl başkan yardımcılığı
yaptım. Eylülde
ilk ilkokulumuzu açtık;
Çaba İlkokulu. Mayısta
çok sevilen yüzyüze
kermesimiz olacak. Bir
de obezite ile ilgili yeni
bir çalışmamız var, bu
projeyi İl Sağlık Müdürlüğüyle
birlikte yürütüyoruz.
Derneklerle ilgili bazen olumsuz yorumlar da yapılabiliyor...
Bu benim en korktuğum
şeydir. Bu hayatta
alınabilecek en büyük
sorumluluk bu. Çünkü
insanlar size parasını
emanet ediyor ve ben de
onun hesabını vermekle
yükümlü olan kişiyim.
Bana verilen paranın
nereye gittiğini kalem
kalem yazarım. Allah'a
çok şükür, çok şeffaf
çalışan bir derneğiz. Bizde
herkes gönüllüdür,
gönüllük esasına göre
çalışılır.
Halı işinde nasıl ilerleyeceksiniz?
Yeni bir girişimim
var, tekne halıları için
koleksiyon hazırlayacağım.
Bu alanda çok ciddi
bir rağbet var, bana da
talep geldi. Bu talepleri
karşılayabilecek geçmişe
ve iş deneyimine
sahibiz.
ÇOCUKLARIMA DUA EZBERLETTİM
Cemiyet dünyasının yardımsever isimlerinden birisiniz. Manevi yönünüzden bahseder misiniz?
Yardımlaşmak, çok büyük bir terapi benim
için. Maneviyata çok inanan biriyim. Her gün
duamı ederim. İnşallah kelimesi, hayatımda en
çok kullandığım kelimedir. Hacı torunu olduğum
ve babaannemle büyüdüğüm için, onların
öğrettiği dualar hep benimledir. Ben dua okuduğum
zaman kendimi çok iyi hissediyorum.
Kötü enerji hissettiğimde, Ayetel Kürsi'yi 3
kere okurum, rahatlarım. Çocuklarım konuşmaya
başladığında, ilk olarak Fatiha Suresi'ni
ezberlemeye başladılar.
Kadere inanır mısınız?
Çok inanırım. Her şeyin kader kısmet meselesi
olduğuna inananlardanım. Ama tabii ki,
kaderimde varsa olur modunda da yaşamam.
Alın yazımız var, Allah bize bir yazı yazdı, o yazı
doğrultusunda gidiyoruz. O yazıyı şekillendirecek
kişi de biziz.
Hayatta keşkeleriniz var mı?
Olmayacak şeyin keşkesini demenin doğru
olduğunu düşünmüyorum. İyikilerim çok var.
İyikileriniz neler?
İlk olarak çocuklarım, ailem, doğru aileyi
kurabilmek ve hayatın bana getirdiği güzellikler.
Allah'ın sevdiği kullarından olduğumu
düşünenlerdenim. Yaşadığım her tür olumsuzlukta
da hayata olumlu bakarım. Her zaman
iyiyi düşünmeye çalışırım.
ALLAH'A ŞÜKÜR, İYİ Kİ ÇOCUKLARIM VAR
4 yıl içinde 3 çocuk sahibi oldunuz, annelik nasıl bir duygu?
30-34 yaşları arasında 3 çocuğum oldu. Şu an 11 ve 13 yaşlarında iki kızım, 9 yaşında oğlum var. Allah'a çok şükür, iyi ki varlar. Tabii ki çok yorucuydu ama annelik çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin.
Nasıl bir annesiniz?
Ben çocuklarıma arkadaş gibi yaklaşan bir anneyim. Çocuklarım bana, "Anne sen bizim yaşımıza inebiliyorsun" der. Çocuklarıma her zaman şunu öğretirim "Haklıyken, haksız duruma düşmeyin". Çünkü insanlar hep bu yüzden kaybediyorlar, etrafımda da bunu çok gördüm. Evdeki disiplini ben sağlarım, eşim Selim disiplin kurmaz. Evimizde ses yükselmez ama tabii ki kardeş atışmaları, kavgaları olur. Onların kavgalarına hiç karışmam, kardeşlerin kavga etmesinin gerektiğine inananlardanım.