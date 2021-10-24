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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İlk görüşte ‘Destan’ yazdı

İlk görüşte ‘Destan’ yazdı
İDDİALI kadrosu ve senaryosuyla, izleyiciyi çok yakında atv ekranlarına kilitleyecek yapım 'Destan', Cannes'da büyük ilgi gördü! Dünyanın sayılı organizasyonları arasında gösterilen MIPCOM İçerik Fuarı'nda ilk gösterimi yapılan diziyi, Arap dünyasının en büyük medya platformlarından biri olan Noor Play satın aldı. Henüz ülkemizde yayınlanmadan yurt dışına satışı yapılan dizi, farklı ülkelerden gelen medya platformlarının da ilgi odağı oldu. Etkinlik boyunca #EbruŞahin ve #Destan etiketleriyle, hakkında en çok paylaşım yapılan yapım 'Destan' oldu. Merakla beklenen dizinin kadrosunda, Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli gibi isimler yer alıyor.
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İlk görüşte ‘Destan’ yazdı
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